Hürriyet yazarı Ergin: Türkiye'nin ormanlarının korunması, ihale düzenine ihale edilmeyecek kadar kutsaldır

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türkiye 7 gündür orman yangınlarıyla mücadele ederken, havadan müdahalenin önemine dikkat çekti. Ergin, bunun ihalelere bırakılmaması gerektiğini savundu.

"Yangın yayıldığında havadan baskılanması tek geçerli çaredir. Bunun için haftanın 7 günü 24 saat mukabele etmeye hazır bir orman yangını söndürme filosunun iş başında olması şarttır. Bu misyonu yerine getirmek üzere gerektiği takdirde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın imkânlarından yararlanmak, hatta doğrudan Hava Kuvvetleri’ni kullanmak bile düşünülebilir.

Türkiye’deki uygulamada Orman Genel Müdürlüğü, orman yangını söndürme görevleri için kamu ihale mevzuatına göre yüklenicilerden uçak ya da helikopter kiralama yoluna gitmektedir. İhale, tanımı gereği son tahlilde yükleniciler açısından bir hizmetin sağlanmasına dönük ticari bir faaliyeti içerir. Oysa Türkiye’nin ormanlarının, kıyılarının, doğasının, köylerinin korunması, ihale düzenine ihale edilmeyecek kadar kutsaldır, değerlidir.

İhale edildiğinde baş gösteren kâbusu günlerdir birlikte yaşıyoruz. Kızıla boyanmış bir gökyüzünün altında Bodrum’da sahillerden botlara binerek alevlerden kaçmaya çalışan insan görüntüleri, bir kıyamet filmi senaryosu değil, hayatın kendisidir.

Orman yangınlarıyla mücadelenin ihale sisteminden çıkarılıp, bir ulusal görev olarak tanımlanacağı yeni bir düzene bağlanması zamanı çoktan gelmiştir."

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