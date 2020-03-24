Hürriyet yazarı Ergin: ABD, Heyet Tahrir el-Şam'a esnek bakıyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD'nin kendisi dahil birçok ülkeninin terör örgütü olarak nitelendirdiği Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) artık "daha esnek" baktığı değerlendirmesinde bulundu.

Ergin bugünkü köşe yazısında ABD'nin Suriye'deki iç savaş boyunca birçok kez çatı örgüt değiştiren ve bölünmeler yaşayan HTŞ'yi dikkatle izlediğini yazdı.

Yani, belli bir süre uygulamayı bekleyip ardından “Bu terör gruplarıyla olmuyor” diyerek, rejimle birlikte yeni bir göç dalgasını tetikleyecek topyekûn bir askeri harekâta yönelebilir. Bu kez hedef M-4 otoyolunun 7 kilometre kadar kuzeyindeki İdlib şehir merkezi olabilir. Burası HTŞ’nin güdümündeki ‘Ulusal Kurtuluş Hükümeti’nin merkezinin de bulunduğu yerleşim.

Bu yönde bir olumsuz senaryonun gündemden çıkartılmasının yolu ateşkese uyulmasından, bu çerçevede öncelikle de HTŞ’nin kendisini bu yeni realiteye uyarlamasından geçiyor.

Hemen hatırlayalım, Suriye iç savaşının başlangıç döneminde El Nusra adıyla DEAŞ’ın Suriye şubesi olarak kurulan, ardından DEAŞ’tan ayrılıp El Kaide’nin çatısı altına giren bu örgüt, 2016 ve 2017’de iki kez isim değiştirdi ve en son değişiklikte HTŞ adını aldı.

HTŞ, atılan adımların yalnızca isim değişikliğinden ibaret olmadığını, El Kaide liderliğini tanımadıklarını, bağımsız hareket ettiklerini ileri sürüyor. Bu değişikliklere tepki olarak HTŞ’den kopan unsurlar da Hurras el Din (HD) adında ayrı bir örgüt kurdular.

HTŞ’nin bu yöndeki adımlarının özellikle ABD tarafından da dikkatle izlendiğini not etmeliyiz. ABD yönetimi adına yapılan açıklamalarda HTŞ konusunda -bu örgütü ‘terörist tehdit’ listesinde tutmaya devam etmekle birlikte- eskiye kıyasla daha esnek bir bakışın uç vermekte olduğunu gözlemek mümkün.