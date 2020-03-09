Hürriyet yazarı Doğan:  Koronavirüs sigortacıları da vurdu, bir ayda 20 bin sigorta iptal oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, Koronavirüs salgınının sigortacılarının da etkilendiğini yazdı. Doğan, son bir ayda 20 bin sigortanın iptal edildiğini belirtti.

Doğan, "Koronavirüsü, sigortayı da vurdu, etkisi de ağır olmaya başladı. Günlerdir okuyuculardan, virüsün etkileri konusunda mesajlar alıyorum. Kimileri, konunun özel sağlık sigortası tarafını merak ediyor, kimileri -özellikle de yurtdışına seyahat edecekler- seyahat sigortası boyutunu soruyor. Son olarak da Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan’ın, virüs salgını nedeniyle tüketicilerin paket turları iptal edebileceğini açıklaması üzerine bu sefer de paket tur sigortası gündeme geldi. Peşin peşin söyleyeyim, özel sağlık sigortası açısından hiçbir sorun yok. Hangi virüs olursa olsun, sigortanız varsa, tedavi giderleriniz sigortadan karşılanır; bu kadar basit." ifadesini kullandı.

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