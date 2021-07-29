Hürriyet yazarı Doğan: Kıdem tazminatında tavan fiyat 8 bin 284 liraya çıktı

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugünkü yazısında kıdem tazminatının tavan fiyatının 7 bin 638 TL'den, 8 bin 284 TL'ye çıktığını yazdı.

Doğan, "2021’in temmuz-aralık döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlendi. Böylece bir işyerinde 5 yıl çalışmış biri eğer işten çıkarılırsa kıdem tazminatı olarak 41 bin 420 TL alacak" dedi.

Doğan, söz konusu tazminatın artırımıyla ilgili detaylarını ise şöyle açıkladı:

"Daha açık şöyle anlatayım. Çalışanın aylık giydirilmiş ücreti 10 bin lira ise ve işyerinde 5 yıl çalışmışsa; tazminat toplamı 50 bin lira olsa da tavan 8 bin 284 lira olduğundan, en fazla 41 bin 420 lira alabiliyor.

Bu yılın başında ise kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638 lira olarak belirlenmişti. Buna göre de 2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı emekli maaşları ve görevdeki memurların zam oranı kadar, yüzde 8.45 oranında artırılmış oldu."

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli şartları ise Doğan şöyle sıraladı:

"Çalışanlar hangi şartlarda kıdem tazminatı alabiliyor? Madde madde anlatayım.

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.

Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.

Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.

Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.

Kıdem tazminatında istisnai bir durum daha var ki, çoğu çalışanın en çok merak ettiği konulardan biri de bu istisnai durum. 15 yıl çalışan ve 3 bin 600 prim gün sayısını yerine getirenler kıdem tazminatını alabiliyor. Bu şartları yerine getiren herkes tazminatını alabilir mi? Hayır; ancak ilk kez sigortalı olduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yılı doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alabiliyor."

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