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Hürriyet yazarı: Cumhuriyet'te gözaltına alınanların Fethullahçı olduğuna mı inanalım, PKK’lı mı; seç beğen al!

“Gittiğimiz yer Ortadoğu rejimlerinin olduğu yerdir”

01 Kasım 2016 05:38

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri ve yazarlarına yönelik operasyonları eleştirdi ve “Biz bu operasyonun amacının ne olduğunu biliyoruz” dedi. Y

ılmaz, gözaltına alınan ve gözaltı kararı verilen kişiler için "Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz ve Nebil Özgentürk’ün Fetullahçı olduklarına mı inanalım, PKK’lı olduklarına mı? İki iddianın da iler tutar tarafı olmadığı için ikisini birden söylüyorlar. Seç beğen al, hangi terörist örgüte üye olmak istersen!” ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın Hürriyet’te bugün (1 Kasım 2016) “Ortadoğulu olmaya bir adım daha” başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili kısım şöyle:

CUMHURİYET gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik operasyon, savcılık açıklamasına inanırsanız FETÖ–PDY ve PKK–KCK terör örgütlerine yönelik bir operasyon.

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticileri, güya bu terör örgütlerine üye olmamakla birlikte onların amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunuyorlarmış!

Ama biz bu operasyonun amacının ne olduğunu biliyoruz.

Bunun ne terör örgütlerine üyelikle alakası var, ne de amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmakla.

Bunun bir tek amacı var, hoşlanılmayan seslerin susturulması, susturulmak istenilenlere gözdağı verilmesi.

Amaç sadece ve sadece budur.

Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz ve Nebil Özgentürk’ün Fetullahçı olduklarına mı inanalım, PKK’lı olduklarına mı?

İki iddianın da iler tutar tarafı olmadığı için ikisini birden söylüyorlar.

Seç beğen al, hangi terörist örgüte üye olmak istersen!

Merak ettiğim konu, gözaltına alınan gazeteciler hangisinden yargılanmak istediklerini kendileri mi seçecekler yoksa savcı aralarında kura mı çekecek?

Cumhuriyet’e yönelik bu operasyon, yeni rejimin karakterinin ne olacağı konusunda da fikir veriyor.

Bu yeni rejimde hukuk olmayacak. Özgürlükler muktedirin istediği kadar, onun uygun gördüğü konularda olacak. Özgür ve bağımsız medya olmayacak.

Gittiğimiz yer Ortadoğu rejimlerinin olduğu yerdir.

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