Hürriyet yazarı:  Cuma günleri başlayan sokağa çıkma yasakları, yılbaşı haftasına özel 31 Aralık Perşembe gününe çekilecek

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, “Yılbaşı akşamı hareketliliği önlemek için bazı önlemler alınacak. Kesinleşen bazı maddeler şöyle: Cuma günleri başlayan sokağa çıkma yasakları, yılbaşı haftasına özel 31 Aralık Perşembe gününe çekilecek.” düşüncesini dile getirdi.

Ün yazısında, “Vatandaştan gelen her ihbar ciddiye alınacak ve evlerde toplananlar olursa orada bulunan herkese 3 bin 150 TL ceza yazılacak. Parti yapmak amacıyla ev kiralayanlara engel olmak için kiralama şirketleri üzerindeki denetimler artırılacak. Eğer aralık ayını kazasız belasız, partisiz atlatırsak unutmayın ki aralıktan sonrası ‘bahar” ifadesini kullandı.