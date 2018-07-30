Hürriyet yazarı CHP'li İnce'ye seslendi: Yakışık alacak mı?

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası seçimli olağanüstü kurultay sesleri yükselen CHP'de, 16 Temmuz'da başlayan imza verme sürecinin sona ermesine saatler kaldı. CHP'de bugün saat 17:30'da sona erecek imza sürecini kaleme alan Hürriyet yazarı Rauf Tamer Muharrem İnce'ye seslenerek, "Siz hocam, gelecek seçimde, Cumhurbaşkanlığı’na tekrar aday mısınız, yoksa hedefiniz CHP Genel Başkanı olmak mı?" dedi.

Yazısında Kılıçdaroğlu'nun “parti liderleri Cumhurbaşkanı adayı olmamalı” açıklaması ve İnce'nin de bu açıklamaya desteğini hatırlatan Tamer, "Kurultayda Genel Başkan seçilirseniz, bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı yarışına hazırlanacaksınız, öyle mi? Yakışık alacak mı?" ifadelerini kullandı.

Yazar Rauf Tamer'in "İmzadan öte" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Madem bugün imzalar için son gün, öyleyse şu noktayı Muharrem İnce’ye hatırlatmanın tam zamanıdır:

- Siz hocam, gelecek seçimde, Cumhurbaşkanlığı’na tekrar aday mısınız, yoksa hedefiniz CHP Genel Başkanı olmak mı?

Neden soruyorum?

Soruyorum, çünkü Kılıçdaroğlu “parti liderleri Cumhurbaşkanı adayı olmamalı” demişti ya... Siz de bu görüşü hararetle desteklemiştiniz ya...

E şimdi nasıl olacak bu iş?

Kurultayda Genel Başkan seçilirseniz, bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı yarışına hazırlanacaksınız, öyle mi?

Yakışık alacak mı?

Bir öğretmen tutarlılığı içerisinde, bence bir tercih yapmanız lazım:

- Ya CHP Genel Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı.

Birinden biri.

Kılıçdaroğlu öyle yaptı. Parti Genel Başkanlığı’nı tercih etti. Cumhurbaşkanlığı’na talip bile olmadı. Hem de siz ona “kaçamazsın, ille de Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını koyacaksın” diye bağırdığınız halde... Koymadı.

Ne kadar isabetli bir karar olduğunu sonradan siz de pek beğenip alkışladınız, değil mi?

Şimdi son kararınız nedir, söyleyin.

Söyleyin ki, kurultayda delegeler kime ve niçin oy vereceklerini bilsinler.

Not:

Eğer CHP, sahiden bir değişim ya da sahiden bir onarım istiyorsa, 1972 kurultayı ile 1977 arasındaki CHP’yi incelemelidir. İyi örnek odur. Gerisi macera olur."