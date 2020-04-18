Hürriyet yazarı Çekirge'den Fahrettin Altun eleştirilerine: Millet canının derdiyle uğraşırken, ben bu asılsız iddialara 'ucuzluk' derim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde evinin yanında bulunan Kuzguncuk’ta vakıflara ait araziye yaptırdığı izinsiz yapıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü köşesinde söz konusu araziye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altun'un peyzaj düzenlemesi yaptırdığı ve çardak koyduğu arazinin eskiden bir çöplük olduğunu ve iki kez ihaleye çıkarıldığını ifade eden Çekirge, Altun'un gidiği üçüncü ihalede en yüksek teklifin 3 bin 100 lira olduğunu belirtti. Yapılan eleştirilere tepki gösteren Çekirge, "Millet canının derdiyle uğraşırken, ben bu asılsız iddialara 'ucuzluk' derim" dedi.

Çekirge şunları kaleme aldı:

Benim birkaç kez sohbet ettiğim Altun, böyle şeylere tenezzül edecek bir kişi değildir. Dahası, yaptığı görev nedeniyle bir hukuk dışı işlemin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zarar vereceğini bilecek kadar da zeki bir insandır. Ve en önemlisi... Hayallerinde, ufuklarında “mal kaygısı” hedefleyen bir yapısı da yoktur. O nedenle şaşırdım... “Peki nedir bu işin aslı?” diye baktım.

İşte sonuçlar:

Arkadaşlar, “arazi” denilen yer Üsküdar’da Altun’un oturduğu sokakta bulunan, neredeyse bir çöplük haline gelmiş, eğimli bir toprak parçası...

Millet yıllarca bu çöplükten şikâyet etmiş. Pislik yuvası olmuş. Arsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aitmiş. 2018 ve 2019’da kiralanması için iki kez ihaleye çıkarılmış. Ancak talep olmadığı için çöplük olarak kalmış... Hatta aylık 100 lira veren bile çıkmamış...

İddialarda “İhalesiz verildi” deniyor ya... İki yıl üst üste ihaleye çıktıktan sonra 2020 yılında yeniden ihaleye çıkınca, Fahrettin Altun evinin dibinde, gözünün önündeki bu iğrençliği kaldırmak için ihaleye giriyor. İhale denilince de öyle milyonluk falan zannedilmesin... En yüksek teklif yıllığı 3 bin 100 lira... Evet, yanlış yazmadım, milyon falan değil, sadece 3 bin lira. Yani aylığı 258 lira... En yüksek teklif işte bu... Altun ihaleyi aldıktan sonra çöplüğü temizletmiş. Yeşillendirmiş, koruma altına almış. Bir de çardak yapmış... Hepsi bu...

Yani bunca koparılan fırtınanın aslı işte bu.. Kaldı ki İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki kez ihale açılıp talep olmadığı için ortada kalan bir çöplüğün üçüncü ihalesine girip almış... Rakam da aylık 258 lira... Bunu bir “arazi kapatmak”, bir “ihale yolsuzluğu” gibi sunmak gerçekten ayıp olmuyor mu ?

Millet “canının derdiyle” uğraşırken... Ben bu asılsız iddialara “ucuzluk” derim.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.