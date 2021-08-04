Hürriyet yazarı Cebeci: Askeri uçakları yangın kiti takarak dönüştürebiliriz; THK'nın elindeki 49 nakliye uçağı devreye alınabilir

Hürriyet havacılık yazarı Uğur Cebeci, Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki CN 235 nakliye uçaklarının 1-2 milyon dolar masrafla yangın kiti takılarak Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla mücadelede kullanılabileceğini söyledi. Cebeci, "Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz uçağın ciğerini biliyor. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrikası da bu yangın söndürme kitlerini takabilecek kabiliyette... 3 yıl önce Türkiye’de bir sunum yapılmış. Ama sanırım bu iş Orman Bakanlığı yetkisinde olduğu için o gün bugün bir cevap alınamamış. Halen Etimesgut üssünde bu uçaklardan 10 tanesi yerde duruyor" dedi.

Cebeci, bugün Hürriyet'te yayımlanan yazısında, THK'nın elindeki 49 adet CN 235 nakliye uçağının yangınla mücadelede kullanılabileceğini belirtti. Cebeci, bu uçaklara yangın kiti takılabileceğini, sonrasında uçakların normal görevlerde de kullanılmaya devam edilebileceğini söyledi.

Cebeci'nin Hürriyet'teki yazısından ilgili bölümler şöyle:

"Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınları devam ediyor. Yapılan müdahaleler ve yangının uzun sürmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak bu tip yangınlarda kullanılması için Türk Hava Kuvvetleri’nin elindeki 49 adet CN 235 nakliye uçağı devreye alınabilir. Uçak başına 1-2 milyon dolarlık bir harcama ile uçaklara yangın söndürme kitleri takılabilir. Takılan kitler istendiğinde çıkarılarak, nakliye, asker taşıma gibi görevler yapılabilir.

Önce şunu söyleyim. Havacılığın genel prensibine göre, eski uçak diye bir şey yoktur, bakımsız uçak vardır. Baktığınız sürece uçarlar. THK’nın elindeki uçaklar bakılsaydı bugün o yangınlara koşacaklardı. Üstelik helikopterlerden daha fazla alçalarak, yüksek manevra güçleri ve yetenekli pilotları ile belki de binlerce dekar ormanımız kül olmayacaktı. Hala o uçakları ayağa kaldırma şansımız olduğuna inanıyorum. Sanırım, kiralamalara 80 milyon dolardan fazla para harcadık. Oysa, Türk Hava Kuvvetleri’nin elinde 49 adet CN 235 nakliye uçağı var. Airbus’ın takılacak, bu tür uçaklar için imal edilmiş, Avrupa havacılık otoritesinin (EASA) onayını almış yangın kitleri mevcut. Uçak başına 1-2 milyon dolarlık bir harcama ile bu kitler takılabiliyor. Takılan kitler istendiğinde çıkarılabiliyor ve uçak nakliye, asker taşıma gibi görevlerine devam edebiliyor.