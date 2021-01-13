Hürriyet yazarı Bol: ABD’yi artık 79’luk Biden değil, mezardan Biden’ın babası gelse kurtaramaz

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Trump destekçilerinin Kapitol baskınına ilişkin olarak, “ABD’yi artık 79’luk Biden değil, mezardan Biden’ın babası gelse kurtaramaz” görüşünü savundu.

Bol yazısında, “Allah’ın takdirine bakın ki ABD’nin dünyanın çeşitli yerlerinde dayattığı ve meşru ilan ettiği ayaklanmaların bir benzeri, bu kez ‘bumerang’ gibi kendini vurdu.” düşüncesini dile getirdi.

Bol, “ABD Kongresi (parlamento, senato ve Temsilciler Meclisi), göstericiler tarafından işgal edildi. Dünyadaki bu tür ayaklanmaları ‘halk darbesi’ olarak tanımlayan ABD, aynı şey kendi başına geldiğinde, olayı başkaldırı, bu kişileri de ‘vatan haini’, terörist olarak niteliyor. ABD, tarihi boyunca tüm dünyada çalmadık kapı bırakmadı ve nice yıkımlar gerçekleştirdi. İlk kez kendi kapısı çalınıyor ve üstelik kapıyı çalanlar dışarıdan değil, kendi içinden... ABD Kongresi’nin basılması milat olup, ABD kalesi için nöbet borusunun baykuşlarca çalındığına işarettir. ABD’yi artık 79’luk Biden değil, mezardan Biden’ın babası gelse kurtaramaz. Zira ‘rüya’ diye sunulan kâbusa döndü!” ifadesini kullandı.