Hürriyet yazarı: Bodrum’da bu yaz menü fiyatları uçuşa geçecek; ana yemeğin ortalama 250, salataların da 100 liranın üstünde olması öngörülüyor

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, “İstanbullu lüks segment mekanların çoğu bu yaz Bodrum’da olacak ama bir yandan da menüdeki fiyatlar uçacak” diye yazdı.

“Mekanlarda bir ana yemeğin bu sezon Bodrum’da ortalama 250 lira olması bekleniyor. Başlangıç ve salataların da 100 liranın üstünde olması öngörülüyor. Bir kokteylin fiyatı ise 130 ila 150 lira arasında değişebilir” diyen Baştürk, fiyatların nedeni olarak mekâncıların artan maliyetleri gösterdiğini ifade etti.

Baştürk, “Bir de yıllardır “Bodrum fiyatı” denilen bir şey var. Bodrum’a gelince fiyatlar iki-üç katına çıkarılır. Bunların hepsi birleşince bu yaz menü fiyatları uçuşa geçecek” dedi.

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