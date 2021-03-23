Hürriyet yazarı Bayer: Sultan Beyazıt Han-ı Veli Hazretleri Vakfı’nın Beyoğlu Öğretmenevi arsası ve Gezi Parkı arazilerinin mülkiyetini devralacak nasıl bir bağı bulunmakta?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Gezi Parkı'nın devredildiği Sultan Beyazıt Han-ı Veli Hazretleri Vakfı'na ilişkin olarak, "Mülklerin devrildiği vakfın gayesi nedir ve yönetiminde kimler yer almaktadır? Anılan vakfın ikametgâhı neresidir, kaç şubesi vardır? Vakfın Beyoğlu Öğretmenevi arsası ve Gezi Parkı arazilerinin mülkiyetini devralacak nasıl bir bağı bulunmaktadır?" sorularını sordu.

Bayer yazısında, "CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Taksim Gezi Parkı’nın Sultan Beyazıt Vakfı’na devredilmesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği, çarpıcı ifadelerin yer aldığı 11 sorulu önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Şeker, 'Dünya kültürel mirasında önemli bir yeri olan İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin en kıymetli arazilerinin ve bu arazilerde bulunan taşınmazların ‘mazbut vakıf’ adı altında gizli saklı iş ve işlemlerle el değiştirmesinde hiçbir iyi niyet bulunmamaktadır' dedi. '19 Mart 2021 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008’de yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi gerekçe gösterilerek Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alınarak, Sultan Beyazıt Han-ı Veli Hazretleri Vakfı’na geçirilmiştir. Yapılan devir işleminin kamuoyundan ve ilgili yerin maliki İBB’den gizli saklı bir şekilde yapılması ve devir işleminden günler sonra kamuoyuna açıklanması, yapılan işlemin İstanbullular başta olmak üzere tüm kamuoyunca kabul görmeyeceğinin iktidar tarafından da bilindiğinin açık göstergesidir' diyen Dr. Şeker, Sultan Beyazıt Vakfı’na ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde herhangi bir bilginin yer almadığına dikkati çekti." ifadesini kullandı.

Bayer şunları kaydetti:

"Milletvekili Dr. Ali Şeker, Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinde bu konuda bir bilgiye erişilemediğini, bu durumda vakfın ‘mazbut vakıf’ olduğunun düşünüldüğünü belirterek, tarihi Beyoğlu Öğretmenevi ile bunun yanındaki binanın da bir vakfa devredildiğinin öğrenildiğini belirterek “Bunlar da AKP’nin gözünü Beyoğlu’nun kıymetli gayrimenkullerine diktiğinin bir kanıtıdır” dedi. Evet, biz de soralım: Mülklerin devrildiği vakfın gayesi nedir ve yönetiminde kimler yer almaktadır? Anılan vakfın ikametgâhı neresidir, kaç şubesi vardır? Vakfın Beyoğlu Öğretmenevi arsası ve Gezi Parkı arazilerinin mülkiyetini devralacak nasıl bir bağı bulunmaktadır?"

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