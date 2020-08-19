Hürriyet yazarı Bayer: Muhalefet, Erdoğan’ın karşısına tek adayla çıkamayacak gibi görünüyor

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Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, cumhurbaşkanlığı için ince hesapların yapıldığını belirterek, "Muhalefet, Erdoğan’ın karşısına tek adayla çıkamayacak gibi görünüyor" görüşünü savundu.

Bayer, "Siyaset yaz ortasında giderek hareketleniyor. Yeni partiler ortaya çıkarken, daha bu partilerin ne kadar etkisi olacağı tartışılırken, bundan başka yeniler de yolda... Sağda ve solda yeni parti girişimleri artarak devam edeceğe benziyor. Çünkü mevcut seçim sisteminde artık ‘yarım puanlar’ bile önem arz ediyor. Tabii ki pazarlık masasına oturmak için gücünüz varsa..." düşüncesini dile getirdi.

Bayer, "Pazarlığın iki ucu var: Biri ‘cumhur ittifakı’, diğeri de ‘millet ittifakı’. Bir araştırmacı “Bu yarışta Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan’ın önüne geçebilir” yorumunu gündeme getiriyor. Belki bu hareketlenmelerden sonra üçüncü bir ‘yol’ da açılabilir." yorumunu yaptı.

Bayer, "Şimdi DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, örgütlenmelerini büyük ölçüde tamamlamış görünüyor. Gelecek Partisi ilçe ve il kongrelerini yapıyor. Yakında kurultay hazırlığı var. DEVA Partisi’nin ise şimdiden örgütlenme için zorunlu il sayısının çoktan aştığı öğrenildi. Onlar da yakında kongre süreçlerini başlatacaklar.Kurultaylarından altı ay sonra yapılacak seçimlere katılma hakkı kazanmış olacaklar." ifadesini kullandı.

Bayer, "Böylece tek başlarına da seçimlere girebilecekler. Bu durum DEVA ve Gelecek Partisi’ne büyük avantaj sağlamış görünüyor. Bütün gözler Cumhurbaşkanlığı adaylıklarında. Bütün pazarlıklar da bunun üzerinden yürüyor. Çünkü sistemin başı ve sonu artık Cumhurbaşkanlığı’nı kimin kazandığına bağlı. Kılıçdaroğlu’nun, Gül açıklamaları da siyasi ortamın hareketlenmesinin bir başka nedeni." değerlendirmesinde bulundu.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu, Gül konusunda açık kapı bıraksa da adres olarak millet ittifakını gösterdi. Şimdiden çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Abdullah Gül, Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve İlhan Kesici adı geçen isimler. Zaman yaklaştıkça buna yenilerinin eklenebileceği konuşuluyor. Muhalefet, Erdoğan’ın karşısına tek adayla çıkamayacak gibi görünüyor.

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