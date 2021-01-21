Hürriyet yazarı Bayer: Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Ceylan’ın dosyalarının bazıları ortaya dökülünce CHP Genel Merkezi çok rahatsız olmuş

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in danışmanı olan Tuncay Ceylan’ın istifasının istediğini yazdı.

Bayer yazısında, “Tuncay Ceylan’a dönük FETÖ’cülük iddiası uzun süredir konuşuluyordu. Bazı belediye başkanları bu işten tedirginlik duymuyor değildi. Ceylan, Erkan Karaarslan adlı mali müşaviri belediyelere ‘muhasebecilik ve danışmanlık’ hizmetleri için göndermişti. Bu hizmetleri bazı belediye başkanları istemedi; bazıları da Ankara’dan gelen telefonlara çaresiz olarak ‘evet’ demiş ve Erkan Karaarslan ile yüksek paralar karşılığında çalışmışlardı. Bundan üç yıl kadar önce, adı ‘belediye imamı’na çıkan Erkan Karaarslan yakalanarak cezaevine konuldu. Bir süre yattı, daha sonra tahliye edildi. Daha sonra da adı ‘itirafçı’ya çıktı.Uzatmayalım, soruşturmaya ilişkin dosyaların bazıları ortaya dökülünce CHP Genel Merkezi’nin çok rahatsız olduğu biliniyor artık. Sonuç mu? Göreceğiz!” ifadesini kullandı.