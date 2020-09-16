Hürriyet yazarı Bayer: İmar rantı yönetmeliği büyükşehirleri yakıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Resmî Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle büyükşehirlerin mağdur edileceği görüşünü savundu.

Bayer, "Uygulamada, imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılmasında, bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımındaki işlemlerde usul ve esaslar belirleniyor." ifadesini kullandı.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

Belediyeler tarafından yapılan değişikliklerden dolayı oluşmuş payın dördü, eşit parçalar halinde ÇŞB/büyükşehir/ilçe belediyeleri ve Hazine’ye gidecek. Bakanlık tarafından yapılan değişikliklerde ise değer artışının yüzde 75’i bakanlığa verilecek. Yarın konuyu işleyeceğiz. Bakalım rantı kim götürüyor? Yoksa eşitlik mi hâkim oluyor?

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