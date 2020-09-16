T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hürriyet yazarı Bayer: İmar rantı yönetmeliği büyükşehirleri yakıyor

16 Eylül 2020 08:43

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Resmî Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle büyükşehirlerin mağdur edileceği görüşünü savundu. 

Bayer, "Uygulamada, imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılmasında, bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımındaki işlemlerde usul ve esaslar belirleniyor." ifadesini kullandı.

Bayer yazısında şunları kaydetti: 

Belediyeler tarafından yapılan değişikliklerden dolayı oluşmuş payın dördü, eşit parçalar halinde ÇŞB/büyükşehir/ilçe belediyeleri ve Hazine’ye gidecek. Bakanlık tarafından yapılan değişikliklerde ise değer artışının yüzde 75’i bakanlığa verilecek. Yarın konuyu işleyeceğiz. Bakalım rantı kim götürüyor? Yoksa eşitlik mi hâkim oluyor?

Yazının devamı için tıklayın

ETİKETLER

Yalçın BayerHürriyet yazarıimar planıbüyükşehirResmî Gazeteyönetmelik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24