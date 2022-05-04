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Hürriyet yazarı Bayer: İki parti anlaşma yolunda, yeni ittifak geliyor

04 Mayıs 2022 08:37

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nin anlaşma yolunda olduğunu belirterek, "Üçüncü ittifak geliyor" yorumunu yaptı. 

Bayer yazısında, "Siyasi kulislerde yeni, 3’üncü bir ittifakın oluşması yolunda bir hareketlilik dikkati çekiyor. Yeni ittifakın görüşmelerinin Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi ile Dr. Vecdet Öz’ün Adalet Partisi arasında yapıldığı ortaya çıktı. Öz, Özdağ’ın Suriyeli mülteciler dahil bütün görüşlerine katıldığını söyledi." ifadesini kullandı. 

Hürriyet gazetesi yazarıYalçın BayeryeniittifakZafer PartisiAdalet Partisi
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