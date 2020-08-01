Hürriyet yazarı Bayer: Gelinen noktada Muharrem İnce, CHP’yi CHP’li olmayanların yönettiğine inanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Eski CHP Yalova milletvekili ve partisinin geçtiğimiz dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarını bugünkü köşesine taşıdı.

Bayer, "Muharrem İnce çocuk yaştan beri CHP’li ve Atatürkçü olduğu için sustu, 'Kan kusarım, kızılcık şerbeti içerim' dedi. 'Partim değil, ben yıpranayım' dedi ama gelinen noktada CHP’yi CHP’li olmayanların yönettiğine inanıyor. Tıpkı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday yapıldığı gibi...Abdullah Gül, Ali Babacan gibi isimlerin aday yapılıp seçmenin tıpış tıpış gidip oy vereceği bir tabloya itiraz ediyor. Bu nedenle parti kuracağına ve/veya Cumhurbaşkanı adayı olacağına inanıyorum. Hatta daha önce siyaset yapmamış, genç, alanında uzman kişilerle program çalıştığını biliyoruz. Ne derler: Hırs aklın önüne geçmemeli... İnce bu kurala uyar mı, bilmiyoruz. Bir süre izlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

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