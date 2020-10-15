Hürriyet yazarı Bayer: Eğer Kıbrıs’ı kaybedersek, Doğu Akdeniz’deki haklarımızı, Akdeniz’deki iddiamızı kaybederiz

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini köşesine taşıyarak, "Sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türkiye’nin Akdeniz’deki kaderi de belirlenecek. Güney Kıbrıslı Rumların, Akıncı’yı desteklemesi boşuna değil." görüşünü savundu.

Bayer, "Bağımsız aday Akıncı geçen dönemde Kıbrıs müzakerelerinde devamlı Türkleri zora sokan, Rum yandaşı fikir ve konuşmalarıyla gündem oldu. 'Kıbrıs’ta çözüm için topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz' ifadesi, belgeleriyle ortada olan tavrının söze dökülmüş halidir." düşüncesini dile getirdi.

Bayer, "Eğer Kıbrıs’ı kaybedersek, Doğu Akdeniz’deki haklarımızı, Akdeniz’deki iddiamızı kaybederiz. ‘Mavi vatan’ kavramından nefret edenlerin hepsi Rumların yanında toplandı. ABD, İngiltere, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail, say gelsin... Fransa üs açtı. Yunanistan asker sayısını arttırdı. Akıncı ise hâlâ gül, bülbül ve ‘Rum taraftarı’ söylemlerinde!" ifadesini kullandı.

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