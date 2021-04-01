Hürriyet yazarı Bayer: Covid-19 tedbirleri sadece restoranlar için mi geçerli, madem kapatıyorsunuz ciddi destek verin

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Salgın önlemleri kapsamında kafe ve restoranlar bir yıl içinde üçüncü kez kapanıyor, yani sekiz ay kapalı kalmış oluyor. Soruyoruz, Covid-19 tedbirleri sadece restoranlar için mi geçerli?" diye sordu. Bayer, kapanan işletemeler için devletin destekte bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Bayer yazısında, "Geçtiğimiz aylarda tüm kayak merkezleri doluydu, aynı şekilde alışveriş merkezleri, metrolar, uçaklar, kongre salonları, sahiller hep aynıydı. Bu konuyla ilgili daha önce de yetkilileri göreve çağırmıştık, sahillerin çok kalabalık olduğunu, ivedilikle önlem alınmasını söylemiştik. Tam kapama gelen işletmeler bir yıl bile kapalı kalsa vakaların önüne geçilmez, restoranları madem kapatıyorsunuz o zaman Amerika ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ciddi destek verin. Esnaf kiralarını ödeyemediği için tahliye davaları ile karşı karşıya, diğer taraftan karşılıksız çekten hapis kararı ve icra kıskacında. Yapılacak tek şey tam kapama ve radikal önlemlerin alınması. Restoranlar bu kadar tehlikeli ise o zaman 5 yıldızlı oteller de kapansın, yemek ve eğlence partileri düzenlenmesin." değerlendirmesini yaptı.