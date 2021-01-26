Hürriyet yazarı Bayer: 'Casus Reza'yı koruyan mı var, Boğaz kaçakları ne zaman yıkılacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘Casus’ olarak nitelendirilen ve casusluk suçlaması nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Reza Zarrab’ın, Beykoz ve Kanlıca’daki iki tarihi eserde izinsiz yapılan uygulamaları gündemden düşmüyor. 2015 yılında açılan iki davada yargılama süreci Reza Zarrab’ın Amerika’da kaçak olması nedeniyle yürümüyor." ifadesini kullandı.

Bayer yazısında, "Bu sürece kadar sadece, yapıların uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir’e bir yıl sekiz ay ceza verildi. Mahkeme safhasında Ebru Gündeş, 'Ben yapmadım, Reza yaptı' derken, Reza Zarrab’ın da daha önce savcılığa verdiği ifadede 'Ben yapmadım, mühendis yaptı' demesi yargı mensupları ve avukatların gülüşmesine neden olmuştu. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında her iki tarihi eser ile ilgili ‘kaçak yapılaşma’ nedeni ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından İBB Encümeni kararı ile yıkım ve para cezası kararı çıkarıldı!" bilgisini paylaştı.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

"Ancak Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olunca, ‘kaçak’ olayından bugüne kadar aradan 19 ay geçmesine karşın, başkanı olduğu İBB Encümeni’nin aldığı yıkım kararını uygulamaması eleştiri konusu oluyor.

CİMER’e başvuran Hüseyin Sağ, “İBB Encümeni’nin aldığı yıkım kararı uygulaması neden yapılmıyor? Boğaziçi İmar Müdürlüğü böyle bir başvuruya nasıl ‘Yasal süreç devam ediyor’ diyebiliyor? Yasaya göre, karara karşın yıkmamanın da suç olduğu bilinmiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bu kadar zarar veren bir kişinin yeri yıkılmayacaksa neresi yıkılacak?”