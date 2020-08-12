Hürriyet yazarı Bayer: Bursa Şehir Hastanesi bu kadar uzakta yapılır mı, ailelerin çektiği eziyet karşısında neler söylediklerini merak ediyoruz

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Bursa Şehir Hastanesi'nin merkeze 30-40 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, "Ailelerin çektiği eziyet karşısında neler söylediklerini tabii ki merak ediyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Bayer, "Vatandaş bir ad vermiş, 'Burası şehir hastanesi değil, şehirlerarası hastane!' diyor. Bir ‘manzara’ da Gebze’deki taş ocaklarında çıkan dehşetli toz bulutu idi. Bölgede yaşayanların akciğerlerinden rahatsız oldukları biliniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na buralar ile ilgili bir rapor gelmiş midir? Gelmiştir de ilgilenen kim/kimler olmuştur? İstanbulluların çoğunluğu ne yazık ki toz bulutu içinde yaşıyorlar, hiçbir önlem yok. Umursamaz bir yönetime her türlü eleştiriyi yapmalısınız." görüşünü savundu.

Bayer, "3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu yapımı nedeniyle Boğaz’ın sırtları, Avrupa yakası kıyıları yıllarca toz yuttu, son olarak da yeni havalimanı nedeniyle. Bu konu üzerinde çalışan saygın doktorlar var. Ciğerlerinizden tedaviye gittiğinizde vahim durumu size açıkça anlatıyorlar, Koronavirüs'ten sonra kaderimiz artık bilinmiyor." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın