Hürriyet yazarı Atkaya, Özdemir Erdoğan'a biyografisindeki "Frank Sinatra ve Zeki Müren’in taklitlerini yapıyordu" sözlerini hatırlattı: “Nereden nereye?” diyelim

Hürriyet gazetesi yazarı Kanat Atkaya, sanatçı Zeki Müren’e dair kullandığı ifadelerle gündeme gelen müzisyen Özdemir Erdoğan'a 2016'da İstanbul Caz Festivali’ndeki Yaşam Boyu Başarı ödülü kazandığında, İKSV’nin hazırladığı tanıtım metnindeki biyografisindeki, "9-10 yaşlarındayken aile içinde Frank Sinatra ve Zeki Müren’in taklitlerini yapıyordu" sözleri hatırlatarak, "Nereden nereye?" yorumunu yaptı.

Atkaya yazısında, "81 yaşında, üst düzeyde müzik yeteneğine sahip bir kişi olan Özdemir Erdoğan’ın Zeki Müren’le ilgili periyodik olarak ileri geri konuşması bu kadar kabak tadı vermeyeydi 'Bu vesileyle Paşa’yı anmış olalım' demeyecektim. Erdoğan’ın durumunu hazin bulduğumu, Celal Bayar’ın 'Bu kış komünizm gelebilir' diye söylenip durması gibi Zeki Müren’e saydırmasını acıklı bir manzara olarak değerlendirdiğimi, şahsiyet erozyonunun endişe verici boyutlara ulaşabileceğini anladığımı söylemekle yetineyim." düşüncesini dile getirdi.

Atkaya yazısında şunları kaydetti:

"23’üncü İstanbul Caz Festivali’nde (2016) müziğinin hakkı olarak Yaşam Boyu Başarı ödülü kazandığında, İKSV’nin hazırladığı tanıtım metnindeki biyografisi şöyle başlıyordu Erdoğan’ın: '18 Haziran 1940’ta İstanbul’da dünyaya gelen sanatçının annesi klasik piyanistti. Dayısı da keman ve piyano çalıyordu. 9-10 yaşlarındayken aile içinde Frank Sinatra ve Zeki Müren’in taklitlerini yapıyordu...' 'Nereden nereye?' diyelim ve Zeki Müren’i eski bir derginin izinde anmış olalım bu vesileyle... Bizi de bu kadar zehirlenmiş bir atmosferden çıkarsa çıkarsa Zeki Müren çıkarır...

İKSV’nin yayımladığı biyografide şu ifadelerle başlıyor:

"Bir müzisyen müziğin hemen her türüne egemen olabilir mi? Olabildiğini, hem de ülkemizde görebildiğimiz için çok şanslıyız. İşte Özdemir Erdoğan; ülkemizin böylesine donanımlı ve bir elin parmaklarını geçmeyen müzisyenlerinden.

18 Haziran 1940’ta İstanbul’da dünyaya gelen sanatçının annesi klasik piyanistti. Dayısı da keman ve piyano çalıyordu. 9-10 yaşlarındayken aile içinde Frank Sinatra ve Zeki Müren’in taklitlerini yapıyordu. İlk müzik eğitimini ailesinden alan Erdoğan, bazı koşullar nedeniyle bu eğitimi ileriye götüremeyerek ticaret lisesinde okudu.

Ancak anne tarafından gelen genleri onu eninde sonunda müziğe yönlendirecekti. İlk gitarını babasının desteğiyle ve biriktirdiği parasıyla aldı. Kötü bir Romen gitarıydı. Rock ‘n’ Roll filminden etkilenerek üç akor öğrendi. Ancak ona göre yeterli değildi bu... Önce Ilya Ksantopulos, ardından Andreas’dan klasik gitar dersleri aldı."