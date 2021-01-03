Hürriyet yazarı: Aşının Türkiye’ye gelişinde ufak bir gecikme yaşanınca daha önce ocak ortası gibi açılması planlanan restoranlar için süre biraz daha uzadı

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, “Aşının Türkiye’ye gelişinde ufak bir gecikme yaşanınca daha önce ocak ortası gibi açılması planlanan restoranlar için süre biraz daha uzadı” görüşünü savundu.

Ün bugünkü yazısında, “Çok kişi soruyor... Çok fazla mail alıyorum... ‘15 Ocak’tan sonra restoran ve kafeler açılıyor dedin ne oldu o iş’ diyorlar. Hemen söyleyeyim... Aşının Türkiye’ye gelişinde ufak bir gecikme yaşanınca daha önce ocak ortası gibi açılması planlanan restoranlar için süre biraz daha uzadı.

Yani ikinci yeni normal için biraz daha zamana ihtiyaç var. Paniğe gerek yok. Aylarca beklemeyeceğiz. Şubat ortası gibi masalarda oturup özlediğimiz dost sohbetlerine kavuşacağız." ifadesini kullandı.