Hürriyet yazarı: AK Parti niye 'duyarsız', idamı getirmeye mi gücü yetmiyor?

Hürriyet yazarı Taha Akyol, seçim meydanlarında sıklıkla telaffuz edilen ve iktidar tarafından halk isterse getirileceği garanti edilen 'idam' tartışmalarının gündemi meşgul etmesini kaleme aldı. Yazar, iktidarın 'idam'ı politika aracı olarak kullandığını, karşı çıkmadığını öte yandan geri getirmek için de bir çabasının olmadığına dikkati çekti. Akyol, "Meydanlarda 'İdam Meclis’ten geçerse onaylarım' deyip, üç yıldır AK Parti niye 'duyarsız' kalıyor! Sistemi değiştiriyor da idamı getirmeye mi gücü yetmiyordu? Kalabalıklara idam ümidi veriyor ama Meclis’te hiçbir adım atmıyor. Fakat Türkiye’nin yararı her siyasi çıkardan üstünse, idam asla geri gelmemeli, lafı bile edilmemelidir" dedi.

Taha Akyol'un "İdam popülizmi" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeler yer aldı:

"İdam popülizmi yine gündemde, kalabalıklar “idam” diye bağırdığında politikacılar “Hayır bu yanlış olur, geriye yürümeyeceği gibi ülkeye zarar veriyor” diyemiyorlar.

Hatta idamın geri gelmesini istiyormuş gibi görünüyorlar.

Son olarak AK Parti’nin müttefiki BBP idam için Anayasa değişikliği teklifini ekim ayında Meclis’e sunacağını açıkladı.

AK Parti’nin öbür müttefiki MHP öteden beri idam istiyor.

İktidar partisinin kendisi ise ‘politika’ yapıyor, yani idama karşı çıkmıyor ama geri getirmek için hiçbir şey yapmıyor.

Üç yıldır AK Parti niye “duyarsız” kalıyor!

Sistemi değiştiriyor da idamı getirmeye mi gücü yetmiyordu?

Kalabalıklara idam ümidi veriyor ama Meclis’te hiçbir adım atmıyor.

Mecliste ne yaparlar ?

İdamı getirmek üzere Anayasa değişikliği teklifi için en az 200 imza lazım; BBP’nin ise bir tek, evet tek bir tane milletvekili var!

Yazıcı da buna dikkat çekerek, biraz da hayretle, BBP’nin “Niye böyle söylediğini bilmiyorum” diye konuştu.

Meclis’te öyle bir teklife MHP imza verse bile yetmez.

AK Parti imza verir mi?.. Vermez gibi ama hem meydanlarda “İdam Meclis’ten geçerse onaylarım” deyip Meclis’te ise imza vermemeyi nasıl izah eder?

Aslında AK Parti’yi idam konusunda asıl zorlayabilecek olan MHP’dir fakat MHP’nin de bugüne kadar idamı geri getirme yönünde hiçbir girişimi olmadı; sürekli söylemde tuttu. Politikacıların idam söylemiyle oy hesabı yaptıkları belli; samimiyetle isteyenler de vardır.

Fakat Türkiye’nin yararı her siyasi çıkardan üstünse, idam asla geri gelmemeli, lafı bile edilmemelidir.

Türkiye’ye zarardan başka bir vermeyen ve geri getirilmesi de hukuken mümkün olmayan bu idam lafını artık hiç ağza almamak lazım."

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