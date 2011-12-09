-Hürriyet ve Adalet Partisi'nden yalanlama KAHİRE (A.A)-09.12.2011 - Müslüman Kardeşler Örgütü tarafından kurulan Hürriyet ve Adalet Partisi, Amerikalı yetkililer ile Camp David Anlaşması'nın geleceği ile ilgili görüşme yaptıkları yönündeki iddiaları yalanladı. İsrail'in Yedioth Ahronoth Gazetesi, Müslüman Kardeşler Örgütü ile ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Müsteşarı Jeffrey Feltman'ın, İsrail ile Mısır arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Anlaşması'nın geleceğine ilişkin görüşme yapıldığı iddiasını ortaya attı. Konuyla ilgili Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'ne bir açıklama yapan Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Dr. Saad El Katatni, ABD veya İsrailli yetkililer ile Müslüman Kardeşler Örgütü'nün, herhangi bir görüşme yapmadığını ve Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin iddiasının ''tamamen uydurma'' olduğunu söyledi. Katatni, partisinin uluslararası düzenlemelerle ilgili kararları meclis iradesi olmadan politika şekline getirmeyeceğini de sözlerine ekledi. Mısır ile İsrail arasından 1979 yılında imzalanan Camp David Anlaşması, Mısır ile İsrail'in diplomatik olarak birbirlerini tanımalarını, Sina bölgesinin Mısır'a kalması karşılığında Mısır askerinden arındırılması, iki ülke arasında ticari ilişkileri kapsıyor. Mısır'da Mübarek rejiminin yıkılmasının ardından Camp David Anlaşması'nın geleceği sıkça tartışılmaya başlandı.