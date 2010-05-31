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Ekonomi

Hürriyet Radikal'i satın alıyor

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Radikal Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim haklarını, internet sitesi alan adları ile birlikte, KDV hariç 5 milyon 95 bin lira bedel karşılığ

31 Mayıs 2010 03:00

T24- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Radikal Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim haklarını, internet sitesi alan adları ile birlikte, KDV hariç 5 milyon 95 bin lira bedel karşılığında satın alacak.


Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yaptığı özel durum açıklamasında Şirket bünyesinde yayınlanmakta olan Referans Gazetesi ile birlikte daha verimli iş modellerinin uygulamaya alınabilmesini ve ekonomi politika haberlerini içeren bir yayın oluşturulabilmesini teminen, Radikal Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim haklarının, İnternet Sitesi alan adları ile birlikte, hazırlatılan "Değerleme Raporu" sonucuna uygun olarak KDV hariç, 5 milyon 95 bin TL bedel karşılığında Doğan Gazetecilik A.Ş.'den satın alınmasına karar verdiğini açıkladı. Açıklamada satış bedeline ilişkin ödemenin 30 Haziran tarihine kadar nakden ve peşin olarak yapılmasına karar verildiği, devir işleminin de bu tarihte tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

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