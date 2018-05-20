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Hürriyet, profesöre "Gençlik nasıl kurtulur" diye sordu; "YÖK kalkmalı" cevabını 'sansürledi'

"Sanırım sığmamış o kısım"

20 Mayıs 2018 18:39

Cambridge Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Mete Atatüre, Hürriyet'in pazar ekinde yayımlanan "Gençler nasıl kurtulur?" başlıklı yazı için görüş verdiğini, ancak  "YÖK kalkmalı ve üniversite yönetimi rektör/mütevelli heyeti mutlakiyetinden akademik senatolara kaymalı"  görüşünün kullanılmadığını savundu. 

Söz konusu yazıyı kişisel Twitter hesabında paylaşan Atatüre, "Gerçi ben YÖK kalkmalı ve üniversite yönetimi rektör/mütevelli heyeti mutlakiyetinden akademik senatolara kaymalı diye de yazmıştım, sanırım sığmamış o kısım" dedi.

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