Hürriyet, profesöre "Gençlik nasıl kurtulur" diye sordu; "YÖK kalkmalı" cevabını 'sansürledi'

Cambridge Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Mete Atatüre, Hürriyet'in pazar ekinde yayımlanan "Gençler nasıl kurtulur?" başlıklı yazı için görüş verdiğini, ancak "YÖK kalkmalı ve üniversite yönetimi rektör/mütevelli heyeti mutlakiyetinden akademik senatolara kaymalı" görüşünün kullanılmadığını savundu.

Söz konusu yazıyı kişisel Twitter hesabında paylaşan Atatüre, "Gerçi ben YÖK kalkmalı ve üniversite yönetimi rektör/mütevelli heyeti mutlakiyetinden akademik senatolara kaymalı diye de yazmıştım, sanırım sığmamış o kısım" dedi.