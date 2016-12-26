Hürriyet Okur Temsilcisi'nden gazetesine: 8 ay önce ölen birinin saldırı talimatı verdiğini yazmak vahim hata

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gazetesinin Kayseri'deki saldırının talimatını verdiği öne sürdüğü 'Azad Siser' kod isimli Ekrem Güney'in 8 ay önce öldüğünü belirterek, “Sekiz ay önce ölen birinin saldırı talimatı verdiği'ni yazmak vahim bir hata. Hem bu haberdeki 'saldırganın Kobani’den geldiği' gibi diğer bilgileri şüpheli hale getiriyor hem de Hürriyet’in güvenilirliğine gölge düşürüyor" dedi.

Bildirici'nin "Ürpertici bir fotoğraftı" başlığıyla yayımlanan (26 Aralık 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

“Hain Kobani’den” manşetinde “PKK’lı teröristin Kobani’den gelip Suruç üzerinden Türkiye’ye girdiği”, Kayseri’deki saldırının talimatını “Azad Siser kod isimli E.G. ve Hoca kod isimli S.Ç.”nin verdiği belirtiliyordu.

19 Aralık’ta yayınlanan bu manşetin ardından PKK’ya yakın internet sitelerinden “Hürriyet, ölüyü diriltti” haberleri çıkmaya başladı. Bazı okurlardan da aynı yönde eleştiriler geldi. Kayseri’deki saldırının talimatını verdiği yazılan Azad Siser kod adlı Ekrem Güney’in aylar önce öldüğü, bununla ilgili haberin de o zaman Hürriyet’te yayınlandığı öne sürülüyordu.Hemen arşive girip baktım, eleştiriler doğruydu. 5 Mayıs 2016 tarihli Hürriyet’te yayınlanan “Biri maviden biri turuncudan” başlıklı haberde Lice’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lılar arasında örgütün “orta saha sorumlularından Azad Sised kod adlı Ekrem Güney” de yer alıyordu.

Her ne kadar kod isminin yazılışında farklılıklar olsa ve son haberde ismi kodlanarak verilse de her iki haberde aynı PKK’lının kastedildiği tartışma götürmeyecek kadar net.

Haberi yazan muhabir ile de konuştum, “kaynakların kendisine bu yönde bilgi verdiğini, söylenenleri başka kaynaktan kontrol etmesinin de mümkün olmadığını” söyledi. Anlaşılan bir kaynak yanıltması ile karşı karşıyayız.

Fakat bu durum gazeteci olarak bizim sorumluluğumuzu ortadan kaldırmıyor. “Sekiz ay önce ölen birinin saldırı talimatı verdiği”ni yazmak vahim bir hata. Hem bu haberdeki “saldırganın Kobani’den geldiği” gibi diğer bilgileri şüpheli hale getiriyor hem de Hürriyet’in güvenilirliğine gölge düşürüyor.

Unutmayalım, kaynağı gizli haberlerde bu tür risk her zaman vardır. O nedenle mümkün olduğunca aktarılan bilgiyi kontrol etmek, o da olmuyorsa süzgeçten geçirip isim, sayı gibi ayrıntı vermemek en doğrusu.