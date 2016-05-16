Hürriyet Okur Temsilcisi, Vuslat Doğan adının da geçtiği Panama Belgeleri'ni yazdı: Listeyi yayımlamamız iyi olurdu

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, okurlardan gelen “Panama hesapları konusunda niçin hiçbir haber yok ve niçin hiçbir köşe yazarınız bu konuya değinmiyor?” eleştirilerini haklı bulduğunu söyledi. Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı'nın da adının geçtiği Panama Belgeleri'ne ilişkin çeşitli haberler çıktığını hatırlatan Bildirici, haberde, Panama’da off-shore hesabı açanlar listesinde Türkiye’den 101 şirket, 684 isim ve 21 aracı kuruluşun da yer aldığının belirtildiğini, ancak Hürriyet’in bu isim listesini yayınlamamasının da eleştiri konusu olduğunu yazdı. "Elbette isim listesinin yayınlanmaması editoryal bir tercih" diyen Bildirici "Ancak bu listenin haber değeri taşıdığı, okurların bilmesinde yarar olduğu da açık. Böylesine geniş yankılar uyandıran, tartışma yaratan, başka mecralarda ayrıntılı olarak yayınlanan bir konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi en doğru yol. Bu durumda listeyi yayınlamak iyi olurdu" ifadesini kullandı.

Bildirici'nin Hürriyet'te "Bakan haklı mıydı?" başlığıyla yayımlanan (16 Mayıs 2016) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Ender Dolu adlı okur, “Panama hesapları konusunda niçin hiçbir haber yok ve niçin hiçbir köşe yazarınız bu konuya değinmiyor?” diye sordu. Benzer soru ve eleştiriler başka okurlardan da geldi; sosyal medyadan da Hürriyet’e eleştiriler yöneltildi.

Hemen belirteyim, 9 Mayıs’ta Hürriyet internette “Panama Belgeleri’nde ikinci perde”, 10 Mayıs’ta ise Hürriyet’in şehir baskılarında “Panama Belgeleri’nde ikinci bölüm yayınlandı” başlıklı haberler yayınlandı. Uğur Gürses de ekonomi bölümünde 11 Mayıs’ta yayınlanan “Panama Belgeleri’yle küresel yüzleşme” başlıklı yazısında konuyu irdeledi.

Haberde, Panama’da off-shore hesabı açanlar listesinde Türkiye’den 101 şirket, 684 isim ve 21 aracı kuruluşun da yer aldığı belirtiliyor; isimler verilmiyordu. Sosyal medyada, Hürriyet’in bu isim listesini yayınlamaması da eleştirildi.

Elbette isim listesinin yayınlanmaması editoryal bir tercih. Ancak bu listenin haber değeri taşıdığı, okurların bilmesinde yarar olduğu da açık. Öyle olmasa ilk sızıntı sonrasında 4 Nisan’da Hürriyet’te yayınlanan “Panama’dan off-shore sızıntısı” başlıklı haberde diğer ülkelerdeki isimlere yer verilmezdi.

Zaten Türkiye’deki isimlerin kamuoyunda bilinmesinde bir sakınca da olamaz. Nitekim Uluslararası Gazeteciler Konsorsiyumu’nun listeyi “Veri tabanında adı geçen hiçbir kişi, şirket veya kurumun yasaları çiğnediğini ya da usulsüzlük yaptığını öne sürme veya ima etme niyetleri olmadığı” uyarısıyla yayımladığı ve “Türk vatandaşlarının yurtdışında hesap açmasının önünde yasal sınırlama bulunmadığı” haberde vurgulanıyordu.

Hatta Uğur Gürses de yazısında “Panama Belgeleri ilk ortaya saçıldığında da yazmıştım; herhangi bir bireyin ‘off-shore’ hesabı ya da şirketinin olması yolsuzluk ya da kara paraya bulaştığı anlamına gelmiyor” görüşünü dile getiriyordu. Ardından “Şimdi tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de adları Panama Belgeleri’nde çıkanlar buna neden ihtiyaç duyduklarını kamuoyuna açıklayabilirler” önerisinde bulunuyordu.

Gürses’e katılıyorum, böylesine geniş yankılar uyandıran, tartışma yaratan, başka mecralarda ayrıntılı olarak yayınlanan bir konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi en doğru yol. Bu durumda listeyi yayınlamak iyi olurdu.

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