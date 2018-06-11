Hürriyet Okur Temsilcisi Bildirici'den Selvi'nin 'güvenilir anketi'ne: Bırakın araştırma tarihini...

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gazetenin yazarı Abdulkadir Selvi'nin 31 Mayıs'ta köşesinde herhangi bir detay paylaşmadan 'güvenilir bir kamuoyu araştırma şirketi'nin yaptığı anketi yazmasını eleştirdi. Bildirici,

Selvi, 4 Haziran'da Seçim tablosu ve Kürt oyları" başlıklı yazısında bir araştırma şirketinden aldığını ifade ettiği anketle ilgili bilgiler vermiş ancak Selvi'nin yazısında ne ankete ne de araştırma şirketine dair bir bilgi yer almamıştı.

Selvi'ye "Ezhel ve sanatçının tutuklanması" başlığıyla (11 Haziran 2018) yayımlanan yazısında eleştiriler yönelten Bildirici şunları yazdı:

Gazeteci olarak seçimlerde asli görevimiz, insanların karar verebilmesine yardımcı olmak, tarafsız ve objektif şekilde bilgilendirmek. Kamuoyu araştırmaları da oy kullanacak seçmenleri bilgilendirmenin bir yolu.

Ama maalesef kamuoyu araştırmaları artık sadece seçmen eğilimlerini saptamak için değil, seçmeni yönlendirmek için de kullanılıyor. Gazeteci olarak manipülasyonlara aracı olmamak için araştırma haberlerinde “yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarihi, görüşülen kişi sayısı ve araştırma yönteminin açık olarak belirtilmesi” zorunlu. Artık “Demirören Medya Grubu Yayın İlkeleri” adını alan yayın ilkeleri de bunu öngörüyor. Amaç okurun, araştırmayı bu veriler ışığında değerlendirmesini sağlamak.

Abdulkadir Selvi’nin 31 Mayıs’ta yayımlanan yazısında ise “Güvenilir bir kamuoyu araştırma şirketinin aboneleri için yaptığı bir ankete göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. Ama açık ara bir fark gözükmüyor” denilmişti. Bırakın araştırma tarihi, görüşülen kişi sayısı gibi bilgileri, araştırma şirketinin adı bile yazılmamıştı. “Güvenilir araştırma şirketi” tanımlaması, söz konusu araştırmayı güvenilir kılmadığı gibi okurun değerlendirmesi için de yeterli veri sunmuyor.