Hürriyet Okur Temsilcisi: Ahmet Hakan, gazetecilik sınırlarını aşmış

Hürriyet okur temsilcisi Faruk Bildirici, Ahmet Hakan'ın oyuncu Barış Atay'ın tweetlerini gerekçe göstererek 'Lütfen bu adama haddini bildiriniz' sözlerine ilişkin olarak, "Bir yazar, elbette eleştirebilir ama kimsenin düşüncesini dile getirmesine set çekmeye çalışamaz, sırf düşüncesini açıkladığı için uslandırılmasını, cezalandırılmasını isteyemez. Zira bir kişiyi yargılamak, hüküm bildirmek gazeteciye düşmez. Ahmet Hakan, Barış Atay'ın 'haddinin bildirilmesini' isteyerek gazetecilik sınırlarını aşmış" dedi.

Bildirici, madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in yargılanmasını isteyen Barış Atay'ın, "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" mesajında yargıdan hesap sorulmasından söz ettiğini belirterek, düşüncesini açıkladığını ifade etti. Bildirici, mesajda şiddet çağrısı ya da yasa ve hukuk dışı bir unsur göremediğini kaydetti.

Bildirici, "Siyasetçilere neyi, nasıl yapacaklarını söylemek, yol göstermek, onlara akıl vermek gazetecinin işi değildir" ifadesini kullandı.

Bildirici şöyle devam etti:

"Ahmet Hakan, Barış Atay'ın 'haddinin bildirilmesini' isteyerek gazetecilik sınırlarını aşmış. Düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayan onca örnek varken böyle bir yazının İnce ve Akşener'den önce polisi yargıyı harekete geçireceğini, onu trol'lerin hedefi haline getireceğini tahmin etmek de zor değildi.

Gerçi Türkiye'de son yıllarda olağan hale geldi ama ben yine de hatırlatayım: Siyasetçilere neyi, nasıl yapacaklarını söylemek, yol göstermek, onlara akıl vermek de gazetecinin işi değildir."