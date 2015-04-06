Hürriyet Okur Temsilcisi'nden Ahmet Hakan’a 'reklam yapma' uyarısı

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gazetenin yazarlarından Ahmet Hakan’ı "köşe yazısında ürün yerleştirme" yapmasından dolayı eleştirdi.

Hakan söz konusu yazısında Alman çikolata markası Nutella’ya karşı yerli Sarelle’yi öven ifadeler kullanmıştı.

Faruk Bildirici Hürriyet'in bugünkü nüshasında (6 Nisan 2015) kaleme aldığı yazısında, Hakan'ın yazısı üzerinden sosyal medyada da başlayan tartışmalara dikkat çekerek "Yerli ve muhteşem" başlıklı kutuyu görünce inanamadığını belirterek, “O fındık ezmesi markası, gazetelere sayfalar dolusu reklam verse bu kadar büyük tanıtım yapamazdı herhalde” diye yazdı.

Bildirici eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef Ahmet Hakan’ın ‘Yerli ve muhteşem’ başlıklı yazısı hem tüketiciyi bir ürünü satın almaya yönlendiriyordu hem de markalar arasında ayrım yapıyordu. Bir markaya karşı negatif tavır alırken, diğerini okura öneriyordu. Piyasadaki diğer markaların benzer ürünlerini de görmezden geliyordu. Özetle, reklam yanı ağır basmıştı yazının.”

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