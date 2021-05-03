Hürriyet muhabiri, kamyonla çöp topladı: Taze ve dokunulmamış ekmekler, meyveler, hazır yiyecekler, yeni kıyafetler, hepsi çöpe atılmıştı

Muhabir Emre Eser, haberine gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Yaptığım bu haber için çok sert yorumlar yapılıyor ama ben Türkiye’de yoksulluk yok, açlık yok demiyorum. Çünkü olduğunu hepimiz biliyoruz. Haberi okursanız temizlik işçilerinin bir gününü, yaşadığı zorlukları göreceksiniz. Cihangir’de getir poşeti, Hacıahmet’te tekstil atığı" dedi.
Eser, şöyle devam etti:
"Hatta haberin girişinde sosyal ve ekonomik kötüleşmenin, ahlaki kavramların zaman geçmesine rağmen düzelme göstermediğini açıkça belirtiyorum. Ancak sizler haberi okumadan israf noktasına takılıyorsunuz. Ben uzun süredir israfa ve geri dönüşüme dikkat çeken haberleri yapıyorum."