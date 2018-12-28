Hürriyet muhabiri Arda Akın'ın 'FETÖ'ye yardım'dan 15 yıla kadar hapsi istendi

2016 yılında 'FETÖ' soruşturması kapsamında bir ay cezaevinde kalan Hürriyet gazetesi muhabiri Arda Akın hakkında 'FETÖ'ye yardım' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Akın'ın Twitter hesabından 17-25 Aralık soruşturmalarına ilişkin attığı bazı tweetler, 'FETÖ' adına algı faaliyetinde bulunduğuna delil sayıldı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arda Akın'ın FETÖ adına sosyal medya üzerinden algı yapan hesapların attığı tweetlere benzer tweetler atarak algıya hizmet ettiği iddia edildi.

Akın'ın darbe girişiminden önce tweetler ile 17-25 Aralık soruşturmalarına ilişkin attığı bazı tweetler söz konusu algı faaliyetine delil olarak gösterildi.

Akın ifadesinde, söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğu ancak bu paylaşımlarda örgüte yardım ve örgüt adına algı oluşturmak amacının olmadığını, örgüt ile uzaktan yakından alakasının olmadığını, darbeye karşı paylaşımlarının da olduğunu, sıcaklıkla ilgili tweeti hava durumuyla ilgili bir haberden esinlenerek paylaştığını söyledi.

İddianamede yapılan değerlendirmede, "Şüphelinin örgüt mensuplarının algı faaliyetlerinde kullandığı söylemleri benzer içerikle topluma zaman zaman sosyal medyada duyurduğu anlaşılmıştır. Bu tespitlerle şüphelinin örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olduğuna dair yeterli delil olmamakla birlikte örgüt adına algı faaliyetlerine katılarak örgüte yardım ettiği kanaatine varmıştır" denildi.

Akın hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Arda Akın, nöbetçi Sulh Ceza hakimliği sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Akın aynı yıl ağustos ayında yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Akın hakimlik sorgusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle herhangi bir bağlantısının olmadığını, ne okullarında okuduğunu ne de bankalarında hesabının bulunduğunu ifade etmiş, suçlamaları reddetmişti. Akın'ın, avukatının 9 Eylül 2016'da Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz üzerine tahliyesine karar verilmişti.