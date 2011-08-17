Hürriyet Medya Towers satışa çıktı

T24

Nereye taşınacak?

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim binasının da (şirket merkezinin) içerisinde bulunduğu Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli/İstanbul adresindeki 3153 ada, 245DS4B Pafta, 7 ve 10 Parsel’ler ile Pafta 1′de kayıtlı 14 ve 23 Parsel’lerdeki toplam alanı 58.610 metrekare olan gayrimenkullerin satışı ve/veya stratejik ortak bulunmak suretiyle projelendirilerek geliştirilmesi konusunda çalışmalara başlanılmıştır" denildi.Vatan ve Milliyet'in DK Gazetecilik'e satılmasının ardından Hürriyet'in Bağcılar'daki Doğan Medya Center'a taşınacağı konuşuluyordu. DK Gazetecilik'in de taşınmak için yer arayışı devam ediyor.