Hürriyet hisselerinde sert düşüş

Doğan Medya Grubun'nun Demirören Holdig'e satışının ardından Demirören Holding'in zorunlu pay alım teklifinden muafiyet için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru Hürriyet Gazetecilik hisselerinde sert düşüş getirdi.

Business HT'nin haberine göre, Hürriyet Gazetecilik'in hisseleri yüzde 11.5 düşüşte. Pay alımında 22 Mart döviz kurunun baz alınması istenen Doğan Gazetecilik yüzde 9 düşüşte.

Demirören Medya'nın Doğan Medya'dan satın aldığı Hürriyet Gazetecilik'in yüzde 77.67'sini ve Doğan Gazetecilik'in yüzde 93'ünü temsil eden paylar nedeniyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğmuştu.

Demiören, Hürriyet Gazetecilik'te zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü hakkında SPK'ya muafiyet talebi başvurusunda bulundu.

Doğan Gazetecilik için de pay alım fiyatı hesaplamasında 22 Mart tarihli TCMB döviz alış kurunun kullanılması talebi ile SPK'ya başvuruldu. 22 Mart'ta TCMB'nin dolar alış kuru 3.9087'ydi. Dolar, bugün ise 4.70 seviyelerinde.