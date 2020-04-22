Hürriyet havacılık yazarı: Tüm havayolları gerçekten panik içinde, 3 istekleri var

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Cebeci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının havayollarını etkilediğini belirterek, "Tüm havayolları gerçekten panik içindeler. Bu salgın yüzünden neredeyse hiçbir şirket uçuş yapamıyor. Kısıtlı uçulan noktalar ise şirketleri ayakta tutmaktan çok uzak. Ne zaman her şirketin belirlediği tüm uçuş noktalarına uçacağı ise bilinmiyor." düşüncesini dile getirdi.

Cebeci, "Havayolu şirketleri yeniden ayağa kalkabilmek daha doğrusu uçabilmek için hükûmetlere el açmış durumda. Bu korkunç Koronavirüs salgını bitse bile şirketlerin toparlanması zaman alacak. Belçika ve İsveç hükümetleri havayolu şirketlerine ilk el uzatanlar arasında yer aldı. En erken davranan ise Singapur hükümeti oldu. Salgının gelişmesini, yani yayılmasını bile beklemeden Çin’deki felaketten hemen sonra Singapur Havayolları’na para girişini sağladı." ifadesini kullandı.

Cebeci yazısında şunları kaydetti:

Ne istiyorlar?

Havayolu şirketleri isteklerini, beklentilerini üç ana başlıkta topladılar.

1. Doğrudan finansal yardım. Yani karşılıksız sıcak para yardımı.

2. Hükümetler ya da merkez bankaları tarafından krediler, kredi garantileri ve kurumsal tahvil piyasasına destek.

3. Vergi muafiyeti.

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