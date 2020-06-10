Hürriyet havacılık yazarı: Tarifeler alt üst oldu, çağrı merkezlerinin verdiği bilgilere bile çok güvenmeyin

Hürriyet havacılık yazarı Uğur Cebeci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uçak seferlerinde karışıklık olduğunu, seferlerin sık sık kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Cebeci bugünkü yazısında, "Kimse uçuş için plan yapamıyor. Bilet alanlar birkaç gün sonra seferin iptal olduğunu zorla öğreniyorlar. Ya da yurtdışı için açıklamalara göre plan yapanların çoğunun planları suya düşüyor. THY’de genel müdür seviyesinde uçuşlarla ilgili atılan tweet’i bakıyorsunuz bir dakika içinde silmiş. Üstelik çağrı merkezlerinin aranmaması isteniyor. Garip bir durum..." düşüncesini dile getirdi.

Cebeci, "İç hat uçuşlarında düzelme var. Yani tarifelerde oynamalar ve iptaller olsa da uçuşlar yoğunlaşıyor. Doluluk oranları yüzde 30’lardan başlayıp yüzde 70’lere kadar hızla tırmandı. Turistik bölgelerde örneğin Bodrum uçuşlarında neredeyse bütün uçaklar dolu. THY, Pegasus ve SunExpness ciddi bir doluluk yakalamayı başardılar. Ama gelgelelim dış hatlarda durum öyle değil. Hangi ülkeye ne zaman uçulacağı bir türlü netlik kazanmıyor." görüşünü savundu.

Cebeci, "Bazı ülkeler için yapılan açıklamalar kısa süre sonra değişiklik gösteriyor. Düşünün THY’de genel müdür seviyesinde alelacele atılan tweet’ler de ortalığı karıştırıyor. Ani gelen sokağa çıkma yasağı ve sonra iptal edilmesi ile ilgili ciddi sorunlar da yaşandı.Yolcular dış hatlarda da bilet almayı sürdürüyorlar. Elbette biletler her şartta geçerli. Yani ciddi bir maddi kayıp beklenmiyor. Bilet alanlar iş ya da turistik amaçla yaptıkları planlara göre kesin otel rezervasyonları da yaptıramıyorlar. Çünkü oteller bir biçimde rezervasyon iptallerinden para alıyorlar. Bu durumda yolcuların ciddi para kaybetmesine yol açıyor. Ortada karmaşık bir durum var. Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu uçuşlarındaki plansızlıklar, sistemin oturmaması yüzünden sürekli sorun yaratıyor." ifadesini kullandı.

Cebeci, "Sanırım bu tarifesizlik ya da oynak tarifeler daha zaman alacak. Plan yapmada önce iyi bir araştırma gerekiyor. Sorun, iptallerin net olarak bilinmemesi. Yolcuları canından bezdiren bu durum sanırım daha iki üç ay düzelmeyecek. Sanki uçuşların yüzde 70’i charter uçuşu gibi. Siz siz olun bilet aldığınız bir uçuşla ilgili durumu sık sık kontrol edin. Hatta çağrı merkezlerinin verdiği bilgilere bile çok güvenmeyin..."değerlendirmesinde bulundu.

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