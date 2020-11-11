Hürriyet havacılık yazarı: Pandemi havayollarını ikinci defa vurdu, yolcu sayıları yüzde 50 daha düştü

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, "Pandemi havayollarını ikinci defa vurdu. Salgında gerileme olmaması nedeniyle yolcu sayıları yüzde 50 daha düştü. Yaz aylarındaki yolcu artışının süreceği sanılırken vaka sayısındaki artış ve karantina uygulamaları yolculukları neredeyse bıçak gibi kesti. Turistik uçuşlar ise yok denecek kadar azaldı. Türkiye-Rusya arasındaki hava köprüsü belki de dünyadaki en iyi turizm uçuşunu temsil etti. Ama o uçuşlarda da düşüş başladı." değerlendirmesini yaptı.

Cebeci, "Yüzlerce havayolu hiç uçmuyorlar. Neredeyse bütün şirketler zararın dip noktasını gördü. Küçük havayolları bile 300-500 milyon dolar zarar yükünü üstlendi. Ama zararı milyar doların çok üzeri olan şirketler artık sistemi çeviremez hale geldi. Bu gelen ikinci dalga, yani pandeminin daha da yaygınlaşması şirketleri acımasız kararlara itmeye başladı. Avrupa hava sahasında en çok uçan THY de zarardan nasibini aldı. Giderek büyüyen zararı azaltmak için kargo gelirleri artırmaya ve uçuşun ağına farklı ülkeler ekleyerek sistemi ayakta tutmaya çalışıyor. Ama yine de 300’den fazla uçak aylardır pisten çıkmadı." ifadesini kullandı.

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