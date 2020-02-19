Hürriyet havacılık yazarı: Koronavirüs, daha şimdiden gelen turist sayısında etkili olmaya başladı, yazın kayıp daha da artacak

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Cebeci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle havalimanlarında yolcular tarafından Çinlilere kötü yorumlar yapıldığını yazdı. Koronavirüsün ortaya çıkması ve hızla yayılması hava yollarında uçak sayısını hızla düşürdü. İptal edilen uçuşlar dışında birçok ülkede insanlar ya uçağa tedirgin biniyorlar ya da uçuşlarını iptal ediyor. Türkiye de çok etkilenecek. 2000 yılında Türkiye’ye sadece 21 bin 518 Çinli turist gelmişti. 2019 yılında Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı 426 bin 344’e çıktı. Yani 20 yılda yaklaşık 20 kat arttı. Koronavirüs, daha şimdiden gelen turist sayısında etkili olmaya başladı. Yazın kayıpların daha çok yükseleceği söyleniyor." düşüncesini dile getirdi.

Cebeci, "Elbette büyük haksızlık yapıyoruz. Koronavirüs artık dünyaya yayıldı ve tabii ki tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Ama uçağa binen bir Çinli’ye de cüzamlı gibi muamele edilmesi büyük haksızlık. İki ellerinin avuç içlerini birbirine yapıştırıp, göğüs hizasının biraz üstünde tutup, eğilerek selam veren Uzakdoğulu bu insanlar genellikle temas etmezler. El sıkışmak ya da sarılıp öpmek gibi alışkanlıkları çok yoktur. Ama bu koronavirüsün binbir çeşit yolla bulaşması, bir uçak kabini içinde yan yana gelen yolcuları huzursuz ediyor." görüşübü savundu.

Cebeci, "Çin damarındaki turizm kopması da dünyayı etkiliyor. Çin, yılda 277 milyar dolarlık dış turizm harcaması ile çok büyük bir dinamizme sahip ama bu şimdiden ciddi biçimde eridi. Bu durumdan elbette THY dışında Türkiye de çok etkilenecek. 2000 yılında Türkiye’ye sadece 21 bin 518 Çinli turist gelmişti. 2019 yılında Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı 426 bin 344’e çıktı. Yani 20 yılda yaklaşık 20 kat arttı. Koronavirüs, daha şimdiden gelen turist sayısında etkili olmaya başladı. Yazın kayıpların daha çok yükseleceği söyleniyor." ifadesini kullandı.

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