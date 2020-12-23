Hürriyet havacılık yazarı: Her yolcunun Covid-19 testi negatif değil, kabin bagajı kararı çok erken alındı

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün THY’de kabin bagajlarının kabine alınmasını serbest bırakmasını eleştirdi. Her yolcunun Covid-19 testinin negatif olmadığını hatırlatan Cebeci, alınan karardan sonra tedbirlerin arttırılması gerektiğini belirtti.

Cebeci, "Çok hızlı ve erken bir karara imza attılar. Sanırım ardından Pegasus da, bazı şartlarla bu işi serbest bırakacak. Elbette havayolu yolcusunun konforu açısından bu çok iyi gelebilir. Ama salgın hâlâ geçmedi ve aksine artan ölümlerle tırmanıyor. Sadece Türkiye’de değil, Almanya’dan Amerika’ya pandemi boyutları olmayan ülkelere kadar geniş bir coğrafyada ölüm kol geziyor. Şimdi yolcular, ölçüleri 23x40x55 olan ve ağırlığı 8 kilogramı geçmeyen kabin bagajları ile uçağa binebilecekler. Tabii bu hiçbir zaman öyle olmuyor. Yerde yeterince kontrol olmadığı için daha büyük ve ağır kabin bagajları uçağa giriyor. Yolcular bunları baş üstü dolaplarına yerleştirirken ya da bagajı alırken burun buruna kalıyorlar. Dolaplarda kendilerine yer açmak için itiş kakışlar başlıyor. Uçakta dokunma temas alanı artıyor. Maskeler burun altına kayıyor. Nefes alışverişi hızlanıyor. Ağır bagajlar kaldırılırken kontrol kayboluyor. Zerrecikler uçuşmaya başlıyor. Sosyal mesafe, kabin ekiplerinin çabasına rağmen kalmıyor. Kalması da mümkün değil. Kabinde bir curcuna başlıyor." düşüncesini dile getirdi.

Cebeci, "Her yolcunun COVID-19 testi negatif değil. Zaten testler yapılsa da iki gün önce yapılmış oluyor. Ayrıca bulaş taşıdıkları belli olmayan binlerce yolcu var. Kabin bagajı yüzünden iç içe geliyorlar, neredeyse kenetleniyorlar. Hepa filtreler ne işi yarayacak o zaman. Artık bir karar alınmış. Neden gözler karartılmış, bilmiyorum ama hızla tedbir gerekiyor. Alınması gereken tedbirler 1. Yolcular uçağa bölüm bölüm ve bugünkünden en az 15-20 dakika önce çağrılarak alınmalı. 2. Yolcular arasındaki sosyal mesafe mutlaka iyi kontrol edilmeli. Uçaktaki bütün kabin ekipleri belli aralıklarla kabinde sıralanıp bagaj yerleştirilmesini kontrol altında tutmalı. 3. Genellikle kabin ekiplerini görmemezlikten gelen yolcular için şikayet durumunda ciddi bir yaptırım gündeme getirilmeli ve bu anonslarla yolcuya duyurulmalı. 4. Uçuş sırasında yolcunun kabin bagajından bir şey almak için sık sık ayağa kalkması engellenmeli. Çok erken verilmiş bir karar. Umarım kararı verenler denetimi de yapalar. Ki hiç sanmıyorum, bu başarı şansı çok düşük bir durum. Bilmediğimiz bir fatura gündemde. Sonunda kimin başına ne geleceği bilinmeyecek. Ama ağır bir faturanın varlığı hep aklımızda kalacak... Yine de siz siz olun mümkünse kabin bagajınızı kargoya verin. Tehlikeli bir zincirin insanlık adına bir halkası olmayın." ifadesini kullandı.

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