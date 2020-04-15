Hürriyet havacılık yazarı: Çukurova havalimanı ihalesi iptal edildi

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, Çukurova havalimanı ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

Cebeci, "Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi geçtiğimiz aylarda açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin açtığı ihaleye iki firma teklif verdi. Limak-Kalyon-Cengiz inşaat ortak girişimi şartlı teklif verince elendi. Diğer ortak girişim ise Günbeton İnşaat-Terminal Yapı ortak girişi ise 100 milyon Euro kira bedeli karşılığında ihaleyi kazandı." bilgisini paylaştı.

Cebeci, "Toplam yatırım tutarının 250 milyon Euro olması hesaplanan inşaat ortaya çıkan güvensizlik nedeniyle DHMİ Yönetim kurulunca ihale iptali için karar verildi. Yeni ulaştırma bakanı onayına sunuldu. Bakan Adil Karaismailoğlu zaten duruma çok iyi hakim olduğu için hızla onaylayınca da ihale iptal edilmiş oldu." ifadesini kullandı.

Cebeci yazısında şunları kaydetti:

"İhaleyi kazanan ortaklardan Terminal Yapı daha önce de Çeşme-Alaçatı havalimanı inşaatı ihalesini kazanmıştı. Aynı zamanda işletmeyi de yapacaktı. Ancak haziran ayında bitmesi gereken havalimanı için hiçbir çalışma yapılmadı. İhaleye Kürtür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir bakıma el koydu. Bölgenin harika bir otoyolla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na bağlı olduğunu belirten bakan, böyle bir yatırımın gereksizliğini ve çevreye verilecek zararı gündeme getirdi. Terminal Yapı zaten ilerlemeyen işi durdurmak zorunda kaldı. Aynı şirket ayrıca Kıbrıs Ercan Havalimanı terminal işinde Taş Yapı firması ile ortaklık kurmuştu. O işte yürümüyordu."

Yazının devamı için tıklayın