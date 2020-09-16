Hürriyet havacılık yazarı Cebeci: THY'de 2018 maaşlarına geri dönüldü

Hürriyet havacılık yazarı Uğur Cebeci, yapılan son toplu sözleşme ile THY'de 2018 maaşlarına geri dönüldüğünü duyurdu.

Cebeci, "Şirket sancılı bir toplu sözleşme dönemi geçirdi. Sonunda uzlaşma sağlandı. 2018 maaşlarına geri dönüldü. THY’nin böyle düşündüğünü yazdığım zaman kıyameti koparanlar sanıyorum sakinleştiler. Böyle olmasını sanki ben istiyormuşum gibi saçma sapan soytarılıklarla karşılaştım. Önemi yok. Doğru haber aldığınız sürece bunlar hep olacaktır.THY bir form oluşturdu. Adı da ‘Onam Formu Muvafakatname’. Pilotlar, kabin memurları elektronik ortamda yapılan bir forma yüzde 98 ile onay verdiler. Birçok kişi onay verdikten sonra ileride bir terslik olmasın diye çıkış alarak da bunu saklamaya başladı. Buna göre pilotlar yüzde 50, kabin memurları yüzde 35 ve diğer personel yüzde 30 indirimli maaş alacaklar. ‘Evet’ diyen yüzde 98 dışında kalanların bir kısmı emekliliği gelmiş olanlar." ifadesini kullandı.

Cebeci yazısında şunları kaydetti:

THY işten çıkarmamak için direniyor. Bunu da sürdürmeye niyetli. Elbette iş prensiplerine uymayanlar hariç. Kokpit ve kabin arasında ne yazı ki sendikanın ve şirketin sözleşmeyi imzalamasına kadar olan süreçte ve hala yer yer çatışmalar devam ediyor. Çalışanlar arasında sosyal medyada yoğun bir itiş kakış yaşandı. Pilot olduklarını iddia edenler kabin memuru maaşlarının azaltılarak bunun kokpit ekibine verilmesin isteyecek kadar ileri bile gittiler. Hatta kıdemli kabin amirlerinin daha doğrusu Purser’ların maaşlarının 2’inci pilot denilen first officer maaşları ile çok yakın olduğu ciddi bir sorun haline getirildi. Şirket elbette bir tepki vermedi. Uygulamalarla ilgili sonuç ta bir değişiklik olmadı. Ayırımcılık tellallığı yapanlar da son günlerde uçuşlarda kokpit ekibine sıcak yemek kabin ekibine ise soğuk yemek verildiğini ile sürdüler. Hem THY hem Turkish DO&CO ile konuştum. Belli bir saat uçuşa kadar hem kokpit hem de kabin de çalışanlara soğuk ama uzun uçuşlarda her iki tarafa sıcak yemek verildiğini bir ayırımcılığın söz konusu olmadığını söylediler.

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