Hürriyet havacılık yazarı Cebeci: Koronavirüs yayılmaya devam ederse havayolu şirketlerindeki iflaslar da sürecek

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımı devam ederse havacılık sektörünü ekonomik yönden zor günlerin beklediğini dile getirdi.

Cebeci, "Dünyada her gün ortalama 150 binden fazla uçuş oluyordu. Pandemi sonrası bu sayı yerle bir oldu. Ancak şimdilerde günlük 50 bin uçuş aşılmaya başlandı. Bütün uçuşların yeniden başlamasına daha çok var. Koronavirüs geleceği belirleyecek. Yayılma devam ederse ki ediyor, havayolu şirketlerindeki iflaslar da sürecek. Uçak imalatçıları belki de duracak. Yani şansı açılan uçakları bile bekleyen, bir şanssızlık var." ifadesini kullandı.

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