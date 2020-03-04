Hürriyet havacılık yazarı Cebeci: Koronavirüs nedeniyle havayolu şirketlerinde iflaslar olabilir

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşlarda rötorda başladığını ve maliyetlerin arttığını yazdı. Cebeci, salgın nedeniyle havayolu şirketlerinde iflaslar yaşanabileceğini kaydetti.

Cebeci, "İkinci çeyrek içinde ya da sonunda Koronavirüs'e bir çare bulunmaması birbiri ardına havayolu şirketlerinde iflasları gündeme getirebilir. Şirketler şimdiden küçülme planları yapıyorlar. Ateşi biraz yüksek olan ve grip gibi belirtiler yaşayanların çoğu, özellikle 14 gün ve daha fazla zorunlu karantinaya alınmamak için uçuşlarını iptal ediyorlar. Tam olarak belirlenememekle birlikte bu nedenle uçuşlarını iptal eden ve aslında virüsü taşımayan yolcu sayısındaki artış, havayollarını kara kara düşündürüyor." düşüncesini dile getirdi.

"Bu dönemde tek artı yakıt fiyatlarının ucuzlaması ve belli bir düşük seviyede kalması" diyen Cebeci, "Uzakdoğu'nun ünlü havayolu şirketi Cathay Pasific koronavirüs salgını nedeniyle yolcu bulmakta zorlanınca 152 uçağından 120’sini yere indirdi. Hong Kong merkezinden 44 noktaya uçan ve bütün uçakları uzun menzilli olan havayolu zor duruma düştü. Filosunda Airbus 330, A 350 ve Boeing 777 uçakları bulunan şirket yere indirdiği uçaklarını aralıklı olarak değiştirerek uçuracak. Ama her zaman 120 uçak yerde kalacak. Yan şirket Cathay Dragon’da uçuşlarının büyük kısmını iptal etti." ifadesini kullandı.

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