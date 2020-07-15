Hürriyet havacılık yazarı Cebeci: Havayolu yolculuğunun yolcu geliri kaybı 419 milyar doların üzerine çıktı

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, "Hiçbir hesap birbirine uymadı. Havayollarının umutları giderek sönüyor. Gökyüzündeki uçak sayısı hâlâ var olan uçakların yüzde beşinden fazla değil. Günlük uçuş sayıları ise geçen yılın kapasitesine göre yüzde 10’un üzerine bir çıkıyor, bir iniyor. Havayolu yolculuğunun yolcu geliri kaybı 419 milyar doların üzerine çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Cebeci, "IATA gibi sektörün tepe kuruluşları ümitsiz yayınlar yapıyor. 2022 başı bile geride kaldı. Düzelmenin 2023 hatta 2024 yılına kadar uzayacağı düşünülüyor. Yeni bir salgın tehlikesi de kapılarda dolaşıyor. Yani sonuç hiç de iç açıcı değil. Milyonlarca havacılık çalışanı yarından endişe ederek bugünkü yoğun endişeli günleri yaşıyor. Yolcuların yüzde 66’sı pandemi sonrası bile daha az seyahati hedefliyor. Uçaktaki havanın ne kadar temiz olduğuna yolcular hâlâ çok inanamadı. Yüzde 57 bu temizlikten emin değil. Yolcuların yüzde 85’inde gittikleri yerde karantina korkusu var. Havayolu yolculuğunun yolcu geliri kaybı 419 milyar doların üzerine çıktı. Bütün araştırmalar negatif. Seyahatlerin şartları değişiyor, giderek ağırlaşıyor." ifadesini kullandı.

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