Hürriyet havacılık yazarı: Büyük rekabetler oluşmazsa bilet fiyatları tırmanacak

Hürriyet havacılık yazarı Uğur Cebeci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının bilet fiyatlarını arttıracağını belirtti.

Cebeci yazısında, "Bu virüs belası geçince uçak imalatçıları hınçlarını havayolu şirketlerinden alacak. Havayolu şirketleri, havalimanı işletmecileri bu işin acısını bizden çıkaracak. Büyük rekabetler oluşmazsa bilet fiyatları tırmanacak. Bir de petrol fiyatı artarsa yandık demektir." görüşünü savundu.

Cebeci, "Ama asıl önemlisi şu virüs. Anladığım kadarıyla eskisi kadar güçlü değil. Hatta koltuk değnekleri ile yürümeye başladı. Vücudumuza bir zarar vermeyecek güçlü bir ilaç ya da aşı bulunana kadar yine de virüs saltanatını sürdürecek. O ilaç ya da aşı gelince koltuk değnekleri kolunun altından çekilecek. Yerle bir olacak. Ölecek. Adı geçmişte bir efsane olarak kalacak. Hiçbir şey olmasa da 65 yaş üstündekilerin bedduaları ile bu canlı da ölümü tadacaktır. O gün, ne gündür. Bilmiyorum." ifadesini kullandı.

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