Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "dijital dönüşüm" iddiasını yalanladı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Demirören Medya'nın dijital dönüşüm kararı aldığını, kurum bünyesindeki Hürriyet, Milliyet ve Posta'nın yayınlarına internet üzerinden devam edeceği iddialarını yalanlayarak, "Bunun tek harfi bile doğru değil... Hürriyet, son dönemde artan tirajıyla sektörün öncüsü durumunda..." ifadelerini kullandı.

Medya Radar'daki haberde Demirören Medya'daki üst düzey kaynaklardan edinilen bilgilere göre kurumda dijital dönüşüm kararı alındığı iddia edildi. Bu doğrultuda kurum bünyesi gazeteler Hürriyet, Milliyet ve Posta'nın basımının sona ereceği ileri sürüldü.

İddiaları Twitter hesabından yalanlayan Ahmet Hakan, Hürriyetin son dönemde tirajının arttığını belirtti. Hakan şunları yazdı: "Bunun tek harfi bile doğru değil... Hürriyet, son dönemde artan tirajıyla sektörün öncüsü durumunda... Sanırım bunun rahatsızlığı söz konusu..."