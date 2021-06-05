Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan: Bu memlekette kafayı yemeden yaşamak gerçekten çok zor

Sosyal medyada bir kullanıcı Erdoğan'ın yer aldığı programın gece değil gündüz yapıldığını ileri sürmüştü. Sözcü yazarı Emin Çölaşan da önceki gün kaleme aldığı yazısında, "Yani olayımızda, gece saatlerinde, ortalık karardıktan sonra yapılan bir programın canlısı Oysa çoğunluk fark etmese bile dikkatle bakanlar iki şeyi görmüştü. Salonun arkasındaki perdeleri tam olarak kapatmayı unutmuşlar. Küçük bir aralıktan içeriye gün ışığı giriyor. Ne biçim aydınlık bir gece bu! Baltık ülkelerindeki aydınlık geceler gibi… İkincisi, Recep Bey'in arka tarafında, masanın üzerinde duran büyükçe bir masa saati var. O saat 9'u gösteriyor! Bir yanda perdelerden sızan gün ışığı… Öbür tarafta ise 9'u gösteren masa saati! Meğer o saat 9'u 5 geçeye, Atatürk'ün öldüğü saate kurgulanmış. Vallahi bravo bu AKP'ye, saatin ayarına bile dokunmamışlar! Ayasofya imamı, Diyanet Başkanı falan görmesin" ifadelerini kullanmıştı.