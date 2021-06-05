Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan: Bu memlekette kafayı yemeden yaşamak gerçekten çok zor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT'deki canlı yayınının canlı olarak değil, gündüz vakti çekildiğine ilişkin iddialara tepki gösterdiği bugünkü yazısında, "Bu memlekette kafayı yemeden yaşamak gerçekten çok zor" dedi.
Bugünkü yazısında isim vermeden, "Bazıları bu yayınla ilgili olarak şöyle bir palavra sıktılar, 'Pencereden yayılan bir ışık huzmesi vardı. Gün ışığı bu... Yayın, canlı yayın değildi. Gündüz çekmişler.' Hay Allah’ım ya! Uğraştıkları şeye bak" diyen Hakan, "Sarıldıkları palavraya bak. Yaptıkları lüzumsuzluğa bak. Sanki memlekette uğraşılacak bir mesele kalmamış gibi. Huzme dedektifliği yapıyorlar. Yok, yok. Bu memlekette kafayı yemeden yaşamak gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.
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Sosyal medyada bir kullanıcı Erdoğan'ın yer aldığı programın gece değil gündüz yapıldığını ileri sürmüştü.
Sözcü yazarı Emin Çölaşan da önceki gün kaleme aldığı yazısında, "Yani olayımızda, gece saatlerinde, ortalık karardıktan sonra yapılan bir programın canlısı Oysa çoğunluk fark etmese bile dikkatle bakanlar iki şeyi görmüştü. Salonun arkasındaki perdeleri tam olarak kapatmayı unutmuşlar. Küçük bir aralıktan içeriye gün ışığı giriyor. Ne biçim aydınlık bir gece bu! Baltık ülkelerindeki aydınlık geceler gibi… İkincisi, Recep Bey'in arka tarafında, masanın üzerinde duran büyükçe bir masa saati var. O saat 9'u gösteriyor! Bir yanda perdelerden sızan gün ışığı… Öbür tarafta ise 9'u gösteren masa saati! Meğer o saat 9'u 5 geçeye, Atatürk'ün öldüğü saate kurgulanmış. Vallahi bravo bu AKP'ye, saatin ayarına bile dokunmamışlar! Ayasofya imamı, Diyanet Başkanı falan görmesin" ifadelerini kullanmıştı.