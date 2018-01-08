Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni: ABD, Türkiye'nin taleplerini neden bin bahaneyle hep geri çevirir?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Türkiye-ABD ilişkileri üzerine yazdı. "Uluslararası ilişkilerde sürekli düşmanlık, sürekli dostluk yoktur" diyen Bila, iki ülkenin 60 yıllık müttefik olmasına karşın çok ciddi bir kriz içinde olduğunu belirtti. Bila "Bunun temel nedeni, ABD’nin, Türkiye’nin ulusal birliğini, toprak bütünlüğünü parçalamayı ve demokratik-laik rejimini değiştirmeyi hedefleyen iki terör örgütünü ısrarla desteklemesi. Bu terör örgütlerinden biri PKK, diğeri FETÖ’dür" dedi.

Bila, ABD'nin FETÖ'yü ve YPG'yi Türkiye'nin itirazlarına rağmen desteklediğini söyleyerek "Türkiye’nin taleplerini neden bin bahaneyle hep geri çevirir?" diye sordu.

Fikret Bila'nın "ABD ile ilişkiler düzelir mi?" başlığıyla yayımlanan (8 Ocak 2018) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Uluslararası ilişkilerde sürekli düşmanlık, sürekli dostluk yoktur.

Sürekli olan ulusal çıkardır.

İki ülke arasındaki ilişkiler ulusal çıkarların örtüştüğü dönemlerde iyi, çatıştığı dönemlerde kötü olur.

Türkiye ile ABD ilişkileri uzunca bir süreden beri kötü seyrediyor.

İki ülke 60 yıldır müttefik olmasına karşın çok ciddi bir sorun yaşıyor.

Bunun temel nedeni, ABD’nin, Türkiye’nin ulusal birliğini, toprak bütünlüğünü parçalamayı ve demokratik-laik rejimini değiştirmeyi hedefleyen iki terör örgütünü ısrarla desteklemesi. Bu terör örgütlerinden biri PKK, diğeri FETÖ’dür.

Türkiye’nin bütün taleplerine karşın ABD, bu iki terör örgütünü desteklemekten vazgeçmedi. Bu desteği bugün de sürüyor.

PKK’ya destek niye?

ABD’nin PKK’ya desteği yeni değil.

PKK’nın eylemlerini artırdığı, Irak’ın parçalandığı 1990’lı, 2000’li yıllardan beri devam ediyor.

O yıllarda bu desteği inkâr eden ABD, “PKK’yı terör örgütleri listesine aldık”diyerek kendini savunuyor.

Bu savunmayı bugün de yapıyor. Ancak bunun hiçbir inandırıcılığı yok.

ABD’nin ikinci savunması da PYD-YPG’yi PKK’dan ayırması.

Bu iki örgüt için terör örgütü demediği gibi Suriye’de birlikte çalışıyor ve bu örgütlere bir ordu kuracak kadar silah yardımı yapmayı sürdürüyor.

Oysa, PYD ve YPG’nin PKK’nın Suriye’deki kolu olduğu tartışma götürmez bir gerçek.

Hem belgeleriyle hem sözlü açıklamalarla kanıtlanmış bir olgu.

PKK’nın Irak, Suriye ve İran’da da örgütlü olduğu kendi kayıtlarında da yer alıyor.

PKK’nın amacının; Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den koparacağı parçaları birleştirerek bağımsız bir devlet kurmak olduğu da bilindiğine göre, ABD’nin bu örgütü silahlandırması ve siyasi destek sağlaması, PKK’nın hedeflerine hizmet etmek, aynı hedefi paylaşmaktan başka bir anlam taşımaz.

FETÖ’ye destek niye?

ABD’nin ısrarla desteklediği ikinci terör örgütü ise FETÖ...

Fetullah Gülen, 1999 yılından bu yana, CIA mensuplarının referansıyla ABD’de ikamet ediyor. Kendisine tahsis edilen geniş bir yerleşkede, sağlanan yüksek güvenlik içinde yaşıyor.

FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğu ve neyi amaçladığı, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde artık hiç kimsenin ve hiçbir devletin inkâr edemeyeceği kadar açık bir şekilde ortaya çıktı.

Demokratik-laik Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmayı, yönetimi bir askeri darbeyle ele geçirmeyi hedefleyen ve bunun için kan döken bir terör örgütünü ABD niye korur ve destekler?

Türkiye’nin taleplerini neden bin bahaneyle hep geri çevirir?

Bu tutumuyla ABD, FETÖ’nün de amaçlarına hizmet eden veya aynı amacı paylaşan bir konumda duruyor.

Türkiye’nin beka sorunu olarak gördüğü bu iki alanda ABD tutum değiştirmedikçe, iki ülke ilişkilerinin düzelmesini beklemek hayal olur.